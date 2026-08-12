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Newron Pharmaceuticals Aktie 2791431 / IT0004147952

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Rentabler Newron PharmaceuticalsAz-Einstieg? 12.08.2026 10:02:28

SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Newron PharmaceuticalsAz-Einstiegs gewesen.

Newron Pharmaceuticals
11.52 CHF 0.62%
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Am 12.08.2025 wurden Newron PharmaceuticalsAz-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Newron PharmaceuticalsAz-Anteile an diesem Tag 7.91 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 126.422 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 11.76 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’486.73 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 48.67 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Newron PharmaceuticalsAz einen Börsenwert von 247.85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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