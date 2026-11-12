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12.11.2026 10:02:04
SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Montana Aerospace von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Montana Aerospace-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Vor 1 Jahr wurde das Montana Aerospace-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 29.95 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 333.890 Montana Aerospace-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2026 7’913.19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 23.70 CHF belief. Die Abnahme von 10’000 CHF zu 7’913.19 CHF entspricht einer negativen Performance von 20.87 Prozent.
Am Markt war Montana Aerospace jüngst 1.47 Mrd. CHF wert. Montana Aerospace-Papiere wurden am 12.05.2021 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Zum Börsendebüt des Montana Aerospace-Papiers wurde der Erstkurs mit 29.00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Montana Aerospace am 12.11.2026
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