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Montana Aerospace Aktie 111042565 / CH1110425654

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Performance im Blick 12.11.2026 10:02:04

SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Montana Aerospace von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Montana Aerospace-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Montana Aerospace
23.06 CHF -2.66%
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Vor 1 Jahr wurde das Montana Aerospace-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 29.95 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 333.890 Montana Aerospace-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2026 7’913.19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 23.70 CHF belief. Die Abnahme von 10’000 CHF zu 7’913.19 CHF entspricht einer negativen Performance von 20.87 Prozent.

Am Markt war Montana Aerospace jüngst 1.47 Mrd. CHF wert. Montana Aerospace-Papiere wurden am 12.05.2021 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Zum Börsendebüt des Montana Aerospace-Papiers wurde der Erstkurs mit 29.00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.42 SQRBDU
Short 16’022.65 13.90 SYDBKU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Montana Aerospace am 12.11.2026

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