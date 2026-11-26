Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Montana Aerospace-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 30.60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Montana Aerospace-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 32.680 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 686.27 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 21.00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 31.37 Prozent gleich.

Der Marktwert von Montana Aerospace betrug jüngst 1.32 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Montana Aerospace-Aktie an der Börse SWX war der 12.05.2021. Der erste festgestellte Kurs der Montana Aerospace-Aktie lag damals bei 29.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch