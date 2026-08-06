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Montana Aerospace Aktie 111042565 / CH1110425654

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Lohnender Montana Aerospace-Einstieg? 06.08.2026 10:02:29

SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel Verlust hätte ein Montana Aerospace-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Montana Aerospace-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Montana Aerospace
25.22 CHF -3.10%
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Vor 5 Jahren wurde das Montana Aerospace-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Montana Aerospace-Aktie bei 36.55 CHF. Bei einem Montana Aerospace-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.736 Montana Aerospace-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 69.90 CHF, da sich der Wert einer Montana Aerospace-Aktie am 05.08.2026 auf 25.55 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 30.10 Prozent eingebüsst.

Montana Aerospace wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.58 Mrd. CHF gelistet. Am 12.05.2021 wurden Montana Aerospace-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Montana Aerospace-Papiers lag damals bei 29.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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