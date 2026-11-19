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|Profitable Montana Aerospace-Investition?
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19.11.2026 10:02:05
SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Montana Aerospace von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Montana Aerospace-Aktie Investoren gebracht.
Am 19.11.2023 wurde die Montana Aerospace-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 15.20 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 6.579 Montana Aerospace-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 147.37 CHF, da sich der Wert eines Montana Aerospace-Papiers am 18.11.2026 auf 22.40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +47.37 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Montana Aerospace bezifferte sich zuletzt auf 1.41 Mrd. CHF. Der Montana Aerospace-Börsengang fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Montana Aerospace-Papiers auf 29.00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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