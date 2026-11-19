Am 19.11.2023 wurde die Montana Aerospace-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 15.20 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 6.579 Montana Aerospace-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 147.37 CHF, da sich der Wert eines Montana Aerospace-Papiers am 18.11.2026 auf 22.40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +47.37 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Montana Aerospace bezifferte sich zuletzt auf 1.41 Mrd. CHF. Der Montana Aerospace-Börsengang fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Montana Aerospace-Papiers auf 29.00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch