SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Montana Aerospace von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Montana Aerospace-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 12.52 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Montana Aerospace-Aktie investiert hat, hat nun 7.987 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 200.48 CHF, da sich der Wert eines Montana Aerospace-Anteils am 26.08.2026 auf 25.10 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +100.48 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Montana Aerospace belief sich zuletzt auf 1.57 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Montana Aerospace-Papiere an der Börse SWX war der 12.05.2021. Der Erstkurs des Montana Aerospace-Anteils belief sich damals auf 29.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch