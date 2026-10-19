Molecular Partners Aktie 25637909 / CH0256379097
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19.10.2026 10:02:40
SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Molecular Partners-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 3 Jahren wurde die Molecular Partners-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Molecular Partners-Aktie bei 3.51 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2’853.067 Molecular Partners-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’844.51 CHF, da sich der Wert eines Molecular Partners-Papiers am 16.10.2026 auf 3.10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11.55 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Molecular Partners eine Marktkapitalisierung von 118.54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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