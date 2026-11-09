SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Molecular Partners von vor einem Jahr verloren

Molecular Partners-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Molecular Partners-Papier bei 3.29 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3’044.140 Anteilen. Die gehaltenen Molecular Partners-Aktien wären am 06.11.2026 7’914.76 CHF wert, da der Schlussstand 2.60 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 20.85 Prozent gesunken.

Der Molecular Partners-Wert an der Börse wurde auf 99.85 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch