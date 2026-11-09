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|Profitable Molecular Partners-Investition?
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09.11.2026 10:02:21
SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Molecular Partners von vor einem Jahr verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Molecular Partners-Aktie gebracht.
Molecular Partners-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Molecular Partners-Papier bei 3.29 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3’044.140 Anteilen. Die gehaltenen Molecular Partners-Aktien wären am 06.11.2026 7’914.76 CHF wert, da der Schlussstand 2.60 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 20.85 Prozent gesunken.
Der Molecular Partners-Wert an der Börse wurde auf 99.85 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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