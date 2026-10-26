SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Molecular Partners von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurde das Molecular Partners-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Molecular Partners-Anteile bei 17.62 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Molecular Partners-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5.675 Molecular Partners-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 3.14 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 17.82 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 82.18 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Molecular Partners eine Marktkapitalisierung von 120.38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch