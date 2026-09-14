SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Molecular Partners-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Molecular Partners-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2.84 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 35.211 Molecular Partners-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 117.25 CHF, da sich der Wert eines Molecular Partners-Papiers am 11.09.2026 auf 3.33 CHF belief. Damit wäre die Investition um 17.25 Prozent gestiegen.

Molecular Partners markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 127.45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch