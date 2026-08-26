Mobimo Aktie 1110887 / CH0011108872
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26.08.2026 10:02:15
SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mobimo von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Mobimo-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Mobimo-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 211.34 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Mobimo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.732 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 1’620.58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 342.50 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62.06 Prozent zugenommen.
Mobimo wurde am Markt mit 2.55 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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