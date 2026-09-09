Mobimo Aktie 1110887 / CH0011108872
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09.09.2026 10:02:26
SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mobimo von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Mobimo-Einstiegs gewesen.
Das Mobimo-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 245.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.408 Mobimo-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 142.24 CHF, da sich der Wert eines Mobimo-Papiers am 08.09.2026 auf 348.50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42.24 Prozent angezogen.
Mobimo war somit zuletzt am Markt 2.57 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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