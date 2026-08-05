SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mobimo-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Die Mobimo-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 322.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Mobimo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.106 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’062.11 CHF, da sich der Wert eines Mobimo-Papiers am 04.08.2026 auf 342.00 CHF belief. Aus 1’000 CHF wurden somit 1’062.11 CHF, was einer positiven Performance von 6.21 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Mobimo belief sich jüngst auf 2.55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch