Mobimo Aktie 1110887 / CH0011108872
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance unter der Lupe
|
05.08.2026 10:02:26
SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mobimo-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Mobimo-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Die Mobimo-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 322.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Mobimo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.106 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’062.11 CHF, da sich der Wert eines Mobimo-Papiers am 04.08.2026 auf 342.00 CHF belief. Aus 1’000 CHF wurden somit 1’062.11 CHF, was einer positiven Performance von 6.21 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Mobimo belief sich jüngst auf 2.55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!