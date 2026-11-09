SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte eine mobilezone-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem mobilezone-Papier statt. Zum Handelsende standen mobilezone-Anteile an diesem Tag bei 13.56 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in mobilezone-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.375 mobilezone-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 91.89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12.46 CHF belief. Mit einer Performance von -8.11 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete mobilezone eine Marktkapitalisierung von 538.47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch