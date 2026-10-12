mobilezone Aktie 27683769 / CH0276837694
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12.10.2026 10:02:29
SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte ein mobilezone-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in mobilezone-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der mobilezone-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 13.66 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die mobilezone-Aktie investierten, hätten nun 732.064 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 11.96 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’755.49 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 12.45 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von mobilezone belief sich zuletzt auf 516.68 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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