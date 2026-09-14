mobilezone Aktie 27683769 / CH0276837694
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14.09.2026 10:02:17
SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in mobilezone von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen mobilezone-Einstiegs gewesen.
Das mobilezone-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der mobilezone-Aktie betrug an diesem Tag 13.42 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die mobilezone-Aktie investiert, befänden sich nun 74.516 mobilezone-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des mobilezone-Papiers auf 12.50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 931.45 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6.86 Prozent abgenommen.
Alle mobilezone-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 538.80 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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