SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem mobilezone-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden mobilezone-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12.94 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hätte, hätte er nun 77.280 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der mobilezone-Aktie auf 12.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 958.27 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 4.17 Prozent.

Der mobilezone-Wert an der Börse wurde auf 535.58 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch