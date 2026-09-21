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mobilezone Aktie 27683769 / CH0276837694

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Performance unter der Lupe 21.09.2026 10:02:30

SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel hätte eine mobilezone-Anlage von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen mobilezone-Investment gewesen.

mobilezone
12.48 CHF -1.52%
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Am 21.09.2021 wurden mobilezone-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die mobilezone-Aktie an diesem Tag 12.36 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die mobilezone-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 809.061 mobilezone-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.09.2026 10’032.36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12.40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0.32 Prozent vermehrt.

mobilezone wurde am Markt mit 534.71 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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