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30.10.2026 10:02:13
SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MindMaze Therapeutics von vor einem Jahr angefallen
Vor Jahren in MindMaze Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
MindMaze Therapeutics-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das MindMaze Therapeutics-Papier an diesem Tag bei 3.15 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 31.797 Anteile im Besitz. Die gehaltenen MindMaze Therapeutics-Anteile wären am 29.10.2026 5.14 CHF wert, da der Schlussstand 0.16 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 94.86 Prozent vermindert.
MindMaze Therapeutics wurde am Markt mit 27.50 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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MindMaze Therapeutics am 30.10.2026
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