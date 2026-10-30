SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MindMaze Therapeutics von vor einem Jahr angefallen

MindMaze Therapeutics-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das MindMaze Therapeutics-Papier an diesem Tag bei 3.15 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 31.797 Anteile im Besitz. Die gehaltenen MindMaze Therapeutics-Anteile wären am 29.10.2026 5.14 CHF wert, da der Schlussstand 0.16 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 94.86 Prozent vermindert.

MindMaze Therapeutics wurde am Markt mit 27.50 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch