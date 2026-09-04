SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein MindMaze Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Am 04.09.2025 wurde das MindMaze Therapeutics-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2.80 CHF. Bei einem MindMaze Therapeutics-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 357.143 MindMaze Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen MindMaze Therapeutics-Anteile wären am 03.09.2026 61.93 CHF wert, da der Schlussstand 0.17 CHF betrug. Mit einer Performance von -93.81 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

MindMaze Therapeutics wurde am Markt mit 31.29 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch