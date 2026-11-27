Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem MindMaze Therapeutics-Papier statt. Zum Handelsende stand die MindMaze Therapeutics-Aktie an diesem Tag bei 2.85 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 350.877 MindMaze Therapeutics-Aktien im Depot. Die gehaltenen MindMaze Therapeutics-Anteile wären am 26.11.2026 42.67 CHF wert, da der Schlussstand 0.12 CHF betrug. Mit einer Performance von -95.73 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle MindMaze Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21.00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch