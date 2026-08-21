SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MindMaze Therapeutics von vor 5 Jahren eingebracht

Am 21.08.2021 wurden MindMaze Therapeutics-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren MindMaze Therapeutics-Anteile 73.60 CHF wert. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 135.870 MindMaze Therapeutics-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.08.2026 auf 0.19 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25.79 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 99.74 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von MindMaze Therapeutics belief sich zuletzt auf 37.55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch