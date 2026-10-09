SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MindMaze Therapeutics von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden MindMaze Therapeutics-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die MindMaze Therapeutics-Aktie an diesem Tag bei 2.06 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 48.662 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 0.15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7.20 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 7.20 CHF, was einer negativen Performance von 92.80 Prozent entspricht.

Der MindMaze Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 23.30 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch