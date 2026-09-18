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MindMaze Therapeutics Aktie 125112599 / CH1251125998

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MindMaze Therapeutics-Investment im Blick 18.09.2026 10:02:29

SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MindMaze Therapeutics von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in MindMaze Therapeutics-Aktien gewesen.

MindMaze Therapeutics
0.15 CHF -5.70%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurde die MindMaze Therapeutics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die MindMaze Therapeutics-Anteile bei 58.80 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 1.701 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen MindMaze Therapeutics-Anteile wären am 17.09.2026 0.27 CHF wert, da der Schlussstand 0.16 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -99.73 Prozent.

Zuletzt ergab sich für MindMaze Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 26.24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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