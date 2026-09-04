Mikron Aktie 339006 / CH0003390066
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04.09.2026 10:02:29
SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mikron von vor einem Jahr bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Mikron-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurden Mikron-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Mikron-Aktie bei 18.52 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Mikron-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5.400 Mikron-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 16.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89.63 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 10.37 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Mikron eine Marktkapitalisierung von 275.37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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