Mikron Aktie 339006 / CH0003390066
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07.08.2026 10:02:29
SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mikron von vor einem Jahr bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Mikron-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Mikron-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 18.38 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 544.070 Mikron-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Mikron-Papiers auf 17.20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’358.00 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6.42 Prozent eingebüsst.
Zuletzt verbuchte Mikron einen Börsenwert von 280.17 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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