SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mikron von vor 10 Jahren verdient

Am 28.08.2016 wurde die Mikron-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 6.60 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Mikron-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’515.152 Mikron-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Mikron-Aktie auf 16.20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24’545.45 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 145.45 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Mikron eine Börsenbewertung in Höhe von 275.23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch