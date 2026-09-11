SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mikron von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Mikron-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12.65 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 CHF in die Mikron-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 79.051 Anteilen. Die gehaltenen Mikron-Papiere wären am 10.09.2026 1’288.54 CHF wert, da der Schlussstand 16.30 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 28.85 Prozent.

Am Markt war Mikron jüngst 268.78 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch