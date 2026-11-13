SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 5 Jahren abgeworfen

Mikron-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Mikron-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7.72 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 129.534 Mikron-Aktien. Die gehaltenen Mikron-Anteile wären am 12.11.2026 1’981.87 CHF wert, da der Schlussstand 15.30 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 98.19 Prozent gesteigert.

Mikron war somit zuletzt am Markt 256.54 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch