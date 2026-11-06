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06.11.2026 10:02:07
SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Mikron-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurden Mikron-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Mikron-Anteile an diesem Tag 13.50 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.407 Mikron-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 15.30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113.33 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 13.33 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Mikron zuletzt 251.98 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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