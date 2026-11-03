SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in METALL ZUG von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurde das METALL ZUG-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2’189.19 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die METALL ZUG-Aktie investierten, hätten nun 4.568 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der METALL ZUG-Aktie auf 805.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’677.16 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 63.23 Prozent verkleinert.

Der METALL ZUG-Wert an der Börse wurde auf 1.59 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch