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03.11.2026 10:02:17
SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in METALL ZUG von vor 10 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die METALL ZUG-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde das METALL ZUG-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2’189.19 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die METALL ZUG-Aktie investierten, hätten nun 4.568 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der METALL ZUG-Aktie auf 805.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’677.16 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 63.23 Prozent verkleinert.
Der METALL ZUG-Wert an der Börse wurde auf 1.59 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu METALL ZUG AG B
Analysen zu METALL ZUG AG B
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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