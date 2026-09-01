SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein METALL ZUG-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Die METALL ZUG-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der METALL ZUG-Anteile betrug an diesem Tag 2’180.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.587 METALL ZUG-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’013.76 CHF, da sich der Wert einer METALL ZUG-Aktie am 31.08.2026 auf 875.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 59.86 Prozent eingebüsst.

METALL ZUG markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 393.75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch