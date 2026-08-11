SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der METALL ZUG-Aktie statt. Zum Handelsende stand die METALL ZUG-Aktie an diesem Tag bei 1’956.76 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in METALL ZUG-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.110 METALL ZUG-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 785.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’011.74 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 59.88 Prozent.

Alle METALL ZUG-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 354.60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch