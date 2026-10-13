SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in METALL ZUG von vor einem Jahr verdient

Am 13.10.2025 wurde die METALL ZUG-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die METALL ZUG-Anteile bei 780.00 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 12.821 METALL ZUG-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 859.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’012.82 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10.13 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte METALL ZUG einen Börsenwert von 1.68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch