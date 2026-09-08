SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in METALL ZUG von vor 10 Jahren verloren

METALL ZUG-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die METALL ZUG-Aktie an diesem Tag 2’121.62 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die METALL ZUG-Aktie investierten, hätten nun 0.047 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 41.29 CHF, da sich der Wert einer METALL ZUG-Aktie am 07.09.2026 auf 876.00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 58.71 Prozent gesunken.

Der Marktwert von METALL ZUG betrug jüngst 393.96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch