SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel hätte eine Investition in METALL ZUG von vor einem Jahr gekostet

Die METALL ZUG-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 878.00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1.139 METALL ZUG-Aktien. Die gehaltenen METALL ZUG-Aktien wären am 14.09.2026 984.05 CHF wert, da der Schlussstand 864.00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 1.59 Prozent verkleinert.

Alle METALL ZUG-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch