SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel hätte eine Investition in METALL ZUG von vor 3 Jahren gekostet

METALL ZUG-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1’445.00 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.692 METALL ZUG-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 567.47 CHF, da sich der Wert eines METALL ZUG-Anteils am 24.08.2026 auf 820.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43.25 Prozent verringert.

METALL ZUG markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 368.83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch