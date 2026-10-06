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METALL ZUG Aktie 3982108 / CH0039821084

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Profitable METALL ZUG-Investition? 06.10.2026 10:02:12

SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel hätte eine Investition in METALL ZUG von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in METALL ZUG-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

METALL ZUG
850.92 CHF 0.74%
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Heute vor 10 Jahren wurde das METALL ZUG-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das METALL ZUG-Papier bei 2’155.41 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 0.464 METALL ZUG-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (856.00 CHF), wäre die Investition nun 397.14 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60.29 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für METALL ZUG eine Börsenbewertung in Höhe von 1.73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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