SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Meier Tobler von vor 3 Jahren bedeutet

Am 28.08.2023 wurde das Meier Tobler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Meier Tobler-Aktie bei 43.30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 230.947 Meier Tobler-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 34.50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 7’967.67 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 20.32 Prozent.

Meier Tobler war somit zuletzt am Markt 363.65 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch