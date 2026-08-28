Meier Tobler Aktie 20806262 / CH0208062627
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance im Blick
|
28.08.2026 10:02:25
SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Meier Tobler von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren Meier Tobler-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Am 28.08.2023 wurde das Meier Tobler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Meier Tobler-Aktie bei 43.30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 230.947 Meier Tobler-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 34.50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 7’967.67 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 20.32 Prozent.
Meier Tobler war somit zuletzt am Markt 363.65 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Meier Tobler
Analysen zu Meier Tobler
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meier Tobler am 28.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.