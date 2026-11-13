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|Lukrativer Meier Tobler-Einstieg?
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13.11.2026 10:02:23
SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meier Tobler-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Meier Tobler-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurde die Meier Tobler-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 39.00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 25.641 Meier Tobler-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2026 1’158.97 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 45.20 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15.90 Prozent angezogen.
Insgesamt war Meier Tobler zuletzt 489.23 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Meier Tobler am 13.11.2026
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