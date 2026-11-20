Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Meier Tobler-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Meier Tobler-Anteile betrug an diesem Tag 35.80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 279.330 Meier Tobler-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 12’625.70 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 45.20 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26.26 Prozent angewachsen.

Meier Tobler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 487.58 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch