SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meier Tobler von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Meier Tobler-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Meier Tobler-Papier bei 19.35 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 516.796 Meier Tobler-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 19’431.52 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Anteils am 29.10.2026 auf 37.60 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 94.32 Prozent.

Meier Tobler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 405.77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch