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Meier Tobler Aktie 20806262 / CH0208062627

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Profitable Meier Tobler-Investition? 02.10.2026 10:02:34

SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meier Tobler von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Meier Tobler-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Meier Tobler
34.23 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Meier Tobler-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18.65 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das Meier Tobler-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53.619 Meier Tobler-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’855.23 CHF, da sich der Wert einer Meier Tobler-Aktie am 01.10.2026 auf 34.60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 85.52 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Meier Tobler eine Börsenbewertung in Höhe von 374.79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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