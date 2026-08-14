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Meier Tobler Aktie 20806262 / CH0208062627

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Rentable Meier Tobler-Anlage? 14.08.2026 10:02:28

SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meier Tobler von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Meier Tobler-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Meier Tobler
33.15 CHF -0.67%
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Am 14.08.2016 wurde das Meier Tobler-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Meier Tobler-Papier letztlich bei 27.78 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Meier Tobler-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.600 Meier Tobler-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 121.67 CHF, da sich der Wert einer Meier Tobler-Aktie am 13.08.2026 auf 33.80 CHF belief. Damit wäre die Investition 21.67 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Meier Tobler einen Börsenwert von 361.29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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