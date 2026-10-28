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|Lohnendes Medmix-Investment?
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28.10.2026 10:02:30
SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medmix von vor 5 Jahren angefallen
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Medmix-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Medmix-Papier statt. Zum Handelsende standen Medmix-Anteile an diesem Tag bei 43.59 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 22.941 Medmix-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 239.96 CHF, da sich der Wert eines Medmix-Papiers am 27.10.2026 auf 10.46 CHF belief. Damit wäre die Investition um 76.00 Prozent gesunken.
Medmix markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 426.06 Mio. CHF. Die Erstnotiz des Medmix-Papiers fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs eines Medmix-Anteils bei 45.00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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