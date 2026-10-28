SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medmix von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Medmix-Papier statt. Zum Handelsende standen Medmix-Anteile an diesem Tag bei 43.59 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 22.941 Medmix-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 239.96 CHF, da sich der Wert eines Medmix-Papiers am 27.10.2026 auf 10.46 CHF belief. Damit wäre die Investition um 76.00 Prozent gesunken.

Medmix markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 426.06 Mio. CHF. Die Erstnotiz des Medmix-Papiers fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs eines Medmix-Anteils bei 45.00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch