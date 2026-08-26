Medmix Aktie 112967710 / CH1129677105
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26.08.2026 10:02:15
SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medmix-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Medmix-Investment verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurde die Medmix-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Medmix-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 25.35 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Medmix-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 39.448 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 8.62 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 340.04 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 66.00 Prozent abgenommen.
Der Medmix-Wert an der Börse wurde auf 352.48 Mio. CHF beziffert. Das Medmix-Papier wurde am 30.09.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Medmix-Papiers bei 45.00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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