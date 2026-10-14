Medmix Aktie 112967710 / CH1129677105
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14.10.2026 10:03:12
SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medmix-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Medmix-Aktien gewesen.
Am 14.10.2025 wurde das Medmix-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Medmix-Papiers betrug an diesem Tag 8.76 CHF. Bei einem Medmix-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’141.553 Medmix-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 9.82 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’210.05 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12.10 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Medmix eine Marktkapitalisierung von 396.48 Mio. CHF. Der erste Handelstag der Medmix-Aktie an der Börse SWX war der 30.09.2021. Den ersten Handelstag begann der Medmix-Anteilsschein bei 45.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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