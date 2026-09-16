SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medmix von vor einem Jahr gekostet

Das Medmix-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Medmix-Anteile bei 10.08 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 99.206 Medmix-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 8.64 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 857.14 CHF wert. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 857.14 CHF entspricht einer negativen Performance von 14.29 Prozent.

Zuletzt verbuchte Medmix einen Börsenwert von 354.33 Mio. CHF. Die Erstnotiz des Medmix-Anteils fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Medmix-Anteilsschein bei 45.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch