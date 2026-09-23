SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medmix von vor 3 Jahren gekostet

Vor 3 Jahren wurde das Medmix-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 23.35 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 428.266 Medmix-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9.80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’197.00 CHF wert. Die Abnahme von 10’000 CHF zu 4’197.00 CHF entspricht einer negativen Performance von 58.03 Prozent.

Medmix wurde jüngst mit einem Börsenwert von 387.24 Mio. CHF gelistet. Die Erstnotiz des Medmix-Papiers fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Medmix-Anteils auf 45.00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch