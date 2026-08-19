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Medartis Aktie 38620023 / CH0386200239

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Lukrative Medartis-Investition? 19.08.2026 10:02:14

SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Medartis-Investment verlieren können.

Medartis
95.94 CHF 2.39%
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Heute vor 5 Jahren wurde die Medartis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Medartis-Anteile bei 106.20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Medartis-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.942 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88.04 CHF, da sich der Wert einer Medartis-Aktie am 18.08.2026 auf 93.50 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 11.96 Prozent gleich.

Alle Medartis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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